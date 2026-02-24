İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 70 binin üzerinde sivil hayatını kaybederken İsrail’deki cezaevlerinde çok sayıda Filistinli tutuklu bulunuyor. İsrail yönetiminin daha önce tutuklu bulunan Filistinli mahkumlara işkence yaptığı ortaya çıkmıştı.

İsrail basınında son çıkan habere, göre, İsrail Cezaevi Servisi Başkanı Kobi Yaakob, yasa dışı yerleşim biriminde yaşayan bir grup İsrailliyi yüksek güvenlikli bir cezaevinde gezdirdi.

İsrail basınından Shomrim'de yayınlanan habere göre, düzenlenen ‘turda’ bazı mahkumların koğuşları gezdirildi. Hatta cezaevine getirilen 20 kişilik grup, Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki saldırısı sonrası tutuklanan ve yüksek güvenlikli koğuşlarda tutulan mahkumları da gördü. Tura katılanların mahkumları elleri kelepçeli ve yerde yatarken gördüğü öğrenildi.

SONRASINDA ÖĞLEN YEMEĞİ YEDİLER

İsrail basınında çıkan habere göre cezaevindeki tura katılanlar koğuşları gördükten sonra öğlen yemeği yedi ve birlikte Tevrat dersine katıldı. Nitzan Cezaevi’ndeki tura katılanların soruları ise cezaevi personeli tarafından yanıtlandı.

Skandal turun yapılmasını sağlayan İsrail Cezaevi Servisi Başkanı Kobi Yaakob, sık sık Kudüs çevresindeki yasadışı yerleşim birimlerindeki sinagogları ziyaret ederek ibadet etmesi ile biliniyor. Söz konusu turun maliyetinin kurum tarafından karşılanıp karşılanmadığı belirsizliğini koruyor.

MAHKUMLARIN AİLELERİ İLE BİLE GÖRÜŞMELERİ ÇOK ZOR

Filistinli mahkumlar İsrail’deki cezaevlerinde çok sıkı güvenlik altında tutulurken mahkumların aileleri ile görüşmelerine bile çoğu zaman izin verilmiyor.

İsrail basınında çıkan haberde cezaevlerinin bir tur organizasyonuna açık olmadığının altı çizilirken tesislere kimlerin girebileceği konusunda katı kısıtlamalar olduğu vurgulandı. Cezaevi yetkililerin ‘ulusal güvenlik’ bahanesi ile mahkum ziyaretlerine kısıtlamalar getirildiğini savunuyor.

Ancak yüksek güvenlikli bir cezaevinde mahkumların gösterildiği bir turun nasıl düzenlendiği İsrail’de büyük tartışmalara neden oldu.