İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Akdeniz ve Orta Doğu çevresinde yeni bir stratejik ittifak kurma hedefinde olduklarını duyurdu. Netanyahu, “altıgen” olarak adlandırılan oluşumun, benzer güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olan ülkeleri bir araya getirmeyi amaçladığını ifade etti.

Netanyahu, planlanan ittifakın Hindistan’ın yanı sıra Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, bazı Arap ve Afrika ülkeleri ile çeşitli Asya ülkelerini kapsayabileceğini belirtti. İsrail Başbakanı, söz konusu yapının bölgede tehdit olarak gördükleri unsurlara karşı ortak bir eksen oluşturacağını savundu.

Radikal akımlara karşı konumlanacaklar

Açıklamasında, kurulması hedeflenen ittifakın hem “radikal Şii” hem de “radikal Sünni” olarak nitelendirdiği yapılara karşı konumlanacağını söyleyen Netanyahu, detayların ilerleyen süreçte netleşeceğini dile getirdi.

Öte yandan Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin 25 Şubat’ta İsrail’e resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Netanyahu, bu ziyaret kapsamında ekonomik, diplomatik ve güvenlik alanlarında iş birliğinin derinleştirilmesinin planlandığını, özellikle yüksek teknoloji, yapay zekâ ve kuantum teknolojileri alanlarında ortak projelerin gündemde olduğunu kaydetti.