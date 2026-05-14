Aktarılan bilgilere göre, İsrail güçlerinin bölgede operasyon gerçekleştirdiği sırada, Ramallah’ın doğusundaki Mugayyir köyü çevresindeki tarım alanları ateşe verildi. Yangına müdahale etmek ve saldırıları durdurmak isteyen Filistinlilere ise İsrail askerleri ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, El Halil’in güneyinde yer alan Mesafir Yatta bölgesine bağlı Şaab el-Butm’da da baskınlar gerçekleştirildi. Baskın sırasında evlere saldırıldığı, bir Filistinli ile yabancı bir aktivistin darbedilerek yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Burin beldesinde de bir evin hedef alındığı kaydedildi. Yerel kaynaklar, saldırganların ev sahibinin eşini ve çocuğunu darbettiğini, anne ile kızının vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandığını belirtti.

Bölgedeki Filistinlilerin saldırıları engellemeye çalıştığı sırada ise saldırganların çevrede yaşayanlara ateş açtığı aktarıldı.

Son dönemde özellikle Batı Şeria’daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinin çevresinde bulunan Filistin köylerine yönelik saldırılarda artış yaşandığı belirtiliyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, Ekim 2023’ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında Batı Şeria’da 1155 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı ve 22 bine yakın kişi gözaltına alındı.