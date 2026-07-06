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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara’da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, güvenlik önlemleri ve gözaltılar Türkiye genelinde ciddi bir dalgaya dönüştü. Kent genelinde 13 günlük eylem yasakları ve kamu personeline idari izin gibi radikal kararlar alınırken, sahada da gözaltı operasyonları hız kesmeden sürüyor.

Filistin ile dayanışma eylemleriyle ve Türkiye-İsrail arasındaki ticari, askeri ilişkileri eleştiren raporlarıyla bilinen Direniş Çadırı aktivistleri, 6 Temmuz sabahı şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonların hedefi oldu. İstanbul, Ankara, Adana, Kastamonu ve Kocaeli'nde yürütülen operasyonlarda, aralarında Murat Kurtuldu, Yusuf Şanlı, Fevziye Şenoğlu, Yasin Özcan ve Şükrü Hüseyinoğlu gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda gönüllü gözaltına alındı.

Direniş Çadırı grubu, operasyonların Özel Harekat ve Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından kapılar kırılarak gerçekleştirildiğini duyurdu. Ayrıca gözaltındaki kişilere 24 saat süreyle avukat kısıtlaması getirildi. Grubun sosyal medya hesabına da erişim engeli getirilmişti.

Gözaltına alınan bazı isimler şöyle:

• Murat Kurtuldu (Kocaeli)

• Yusuf Şanlı (Kastamonu)

• Fevziye Şenoğlu (Adana)

• Özlem Şahin (Adana)

• Sebiha Baturay (Adana)

• Yasin Özcan (Ankara)

• Suzan Yıldırım (Ankara)

• Esra Keskin (Ankara)

• Fikret Dağ (Ankara)

• Emre Tekinkaya (İstanbul)

• Şükrü Hüseyinoğlu (İstanbul)

Direniş Çadırı Duyuru adlı X hesabından “Hukuksuz NATO Gözaltıları Devam Ediyor” başlığıyla yapılan paylaşım şu şekilde:

“Ankara, İstanbul, Adana, Kastamonu ve Kocaeli'nde dostlarımız hukuksuz şekilde bu sabah kapıları kırılarak gözaltına alındı. Soykırım ortaklarının, emperyalistlerin, pedofil sapıkların keyfi için yapılan bu hukuksuz uygulamalarla Türkiye'de antisiyonist-antiemperyalist mücadele sindirilmek istenmektedir. Sinmiyoruz, geri çekilmiyoruz! Ülkemiz ve bölgemizin geleceği için mücadeleye devam edeceğiz.”