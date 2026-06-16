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Kaynak: AA

Karşılaşmalarını Ankara Spor Salonu'nda oynayacak ay-yıldızlılar, Belçika karşısında saat 19.30'da sahaya çıkacak.

Her iki takımın da ikişer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.

Türkiye, Belçika'ya karşı oynadığı son 5 resmi maçı da kazandı. A Milli Takım, 2022'de oynanan FIVB Milletler Ligi'nde Belçika'yı 3-1 yenmişti. Ay-yıldızlı ekip, rakibine karşı son yenilgisini 2019 yılındaki VNL maçında 3-1'lik skorla almıştı.

Milliler, ikinci etapta ayrıca Fransa, Almanya ve Çin'le mücadele edecek.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takımın Ankara etabı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

PASÖR ÇAPRAZLARI: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas

PASÖRLER: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

SMAÇÖR: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

ORTA OYUNCULAR: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

LİBEROLAR: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge