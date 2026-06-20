Kaynak: AA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta etabındaki son karşılaşmasında Çin ile karşı karşıya gelecek.

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek mücadele saat 19.30'da başlayacak.

Milletler Ligi'nde geride kalan maçlarda 4 galibiyet ve 2 yenilgi alan Türkiye, ikinci hafta organizasyonunu güçlü bir sonuçla tamamlamayı hedefliyor. Çin ise şu ana kadar oynadığı karşılaşmalarda 5 galibiyet elde ederken yalnızca 1 kez mağlup oldu.

Ay-yıldızlı ekip, Çin mücadelesi öncesinde ise haftanın üçüncü karşılaşmasında bu akşam Almanya karşısına çıkacak.