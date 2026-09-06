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Filenin Sultanları, 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nı yalnızca kupayla değil, bireysel ödüllerle de tamamladı.

Finalde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Türkiye'de birçok isim gösterdiği performansla turnuvanın en iyileri arasına seçildi.

VARGAS EN İYİ PASÖR ÇAPRAZI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Melissa Vargas, Avrupa Şampiyonası'nın en iyi pasör çaprazı seçildi.

Millilerin önemli isimlerinden Gizem Örge ise turnuvanın en iyi liberosu ödülünün sahibi oldu.

ZEHRA GÜNEŞ VE KURTAGİC EN İYİ ORTA OYUNCULAR

Turnuvanın en iyi orta oyuncuları da Türkiye'den çıktı. Zehra Güneş ve Hena Kurtagic, 2026 Avrupa Şampiyonası'nın en iyi orta oyuncuları seçildi.

Derya Cebecioğlu da turnuvadaki performansıyla en iyi smaçör ödülüne layık görüldü.