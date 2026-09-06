Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Filenin Sultanları bileti aldı: Olimpiyatlarda Türkiye fırtınası esecek

Filenin Sultanları bileti aldı: Olimpiyatlarda Türkiye fırtınası esecek

2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek altın madalyaya uzanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bir büyük başarıya daha imza attı. Avrupa'nın zirvesine çıkan Filenin Sultanları, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını da elde etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Filenin Sultanları bileti aldı: Olimpiyatlarda Türkiye fırtınası esecek - Resim: 1

Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonluğuyla birlikte olimpiyat biletini de cebine koydu.

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Filenin Sultanları bileti aldı: Olimpiyatlarda Türkiye fırtınası esecek - Resim: 2

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaşan Türkiye, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 3-2 kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

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Filenin Sultanları bileti aldı: Olimpiyatlarda Türkiye fırtınası esecek - Resim: 3

LOS ANGELES 2028 BİLETİ TÜRKİYE'NİN

Yeni olimpiyat kalifikasyon sistemi kapsamında kıta şampiyonları, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı elde ediyor.

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Filenin Sultanları bileti aldı: Olimpiyatlarda Türkiye fırtınası esecek - Resim: 4

Avrupa Şampiyonası'nı zirvede tamamlayan Türkiye de bu sonuçla olimpiyat kotasını aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2028'de ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek olimpiyatlarda mücadele edecek.

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Filenin Sultanları bileti aldı: Olimpiyatlarda Türkiye fırtınası esecek - Resim: 5

AVRUPA'DAN İLK BİLETİ FİLENİN SULTANLARI ALDI
Filenin Sultanları, kadın voleybolunda Avrupa kıtasından Los Angeles 2028 kotasını alan ilk ülke oldu.

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Filenin Sultanları bileti aldı: Olimpiyatlarda Türkiye fırtınası esecek - Resim: 6

Böylece ay-yıldızlılar, olimpiyatlara katılım için Dünya Kupası ve dünya sıralamasından gelecek sonuçları beklemek zorunda kalmadan biletini garantiledi.

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Filenin Sultanları bileti aldı: Olimpiyatlarda Türkiye fırtınası esecek - Resim: 7

Avrupa'dan olimpiyatlara katılacak diğer ülkeler ise sonraki kota aşamalarında belli olacak.

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Filenin Sultanları bileti aldı: Olimpiyatlarda Türkiye fırtınası esecek - Resim: 8

Türkiye böylece aynı gecede hem Avrupa şampiyonluğunu hem de Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları biletini kazanarak çifte zafer yaşadı.

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