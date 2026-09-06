Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonluğuyla birlikte olimpiyat biletini de cebine koydu.
Filenin Sultanları bileti aldı: Olimpiyatlarda Türkiye fırtınası esecek
2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek altın madalyaya uzanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bir büyük başarıya daha imza attı. Avrupa'nın zirvesine çıkan Filenin Sultanları, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını da elde etti.Kaynak: Haber Merkezi
2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaşan Türkiye, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 3-2 kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
LOS ANGELES 2028 BİLETİ TÜRKİYE'NİN
Yeni olimpiyat kalifikasyon sistemi kapsamında kıta şampiyonları, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı elde ediyor.
Avrupa Şampiyonası'nı zirvede tamamlayan Türkiye de bu sonuçla olimpiyat kotasını aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2028'de ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek olimpiyatlarda mücadele edecek.
AVRUPA'DAN İLK BİLETİ FİLENİN SULTANLARI ALDI
Filenin Sultanları, kadın voleybolunda Avrupa kıtasından Los Angeles 2028 kotasını alan ilk ülke oldu.
Böylece ay-yıldızlılar, olimpiyatlara katılım için Dünya Kupası ve dünya sıralamasından gelecek sonuçları beklemek zorunda kalmadan biletini garantiledi.
Avrupa'dan olimpiyatlara katılacak diğer ülkeler ise sonraki kota aşamalarında belli olacak.
Türkiye böylece aynı gecede hem Avrupa şampiyonluğunu hem de Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları biletini kazanarak çifte zafer yaşadı.