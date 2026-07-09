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Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstür çekiminin ardından hem yeni sezon hedefleri hem de gündem olan tokalaşma anı hakkında açıklamalarda bulundu.

“ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI GALATASARAY”

Yeni sezona iddialı girdiklerini belirten Metin Öztürk, Galatasaray’ın hem Süper Lig’de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde başarı hedeflediğini söyledi.

Öztürk, “Dursun Özbek liderliğinde üst üste dört yıldır şampiyon oluyoruz. Bu sezon da şampiyonluğun en önemli adayı Galatasaray. Mayıs ayında yine taraftarımızla birlikte şampiyonluğu kutlamak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

BARIŞ GÖKTÜRK AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk’ün kendisiyle tokalaşmamasıyla ilgili konuşan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

“Biz herkese elimizi uzatıyoruz. Barış Bey’e de elimi uzattım. Seçim döneminde ‘Seçilirsem Metin Öztürk’ün elini sıkmayacağım’ demişti. Seçim vaadini yerine getirdi.”

“ŞAHISLAR GELİR GEÇER, KURUMLAR KALIR”

Öztürk, futbolun dostluk ve rekabet içinde oynanması gerektiğini belirterek, “Biz kişilere değil kurumlara bakıyoruz. Şahıslar gelir geçer, kurumlar kalır. Hiçbirimiz bu kulüplerin önüne geçemeyiz.” değerlendirmesinde bulundu.