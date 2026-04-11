Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan isimlerin test sonuçları netleşti.

Oyuncu Hande Erçel’den alınan kan örneğinde uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı. Hazırlanan raporda, idrar örneğinde morfin ve kodein ile bunların metabolitlerinden biri olan kodein glukuronid tespit edildiği, ayrıca parasetamol etken maddesine de rastlandığı belirtildi.

Saç örneğinde ise herhangi bir uyuşturucu, uyarıcı madde ya da ilaç etken maddesi bulunmadığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Fikret Orman, Hakan Sabancı ve Burak Elmas’ın da uyuşturucu testlerinin negatif çıktığı bildirildi.