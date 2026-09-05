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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Başkan Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'ndaki payların özel yatırımcılara satılmasına yönelik iptal edilen planıyla ilgili dava sürecinde, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ni (UEFA) "kendisine ve liderliğine karşı bir karalama kampanyası yürütmekle" suçladı.

Geçen hafta UEFA, İsviçre'de açılabilecek olası ceza davaları kapsamında FIFA'dan delil ve belgelerin açıklanmasını talep eden hukuki başvuruları ABD'de mahkemeye sundu.

Tartışmanın çarpıcı biçimde tırmanmasıyla UEFA, artık rafa kaldırılmış olan FIFA Forward Enterprise (FFE) planı konusunda Infantino'yu "suç teşkil eden kötü yönetim" ve "kendi çıkarı için [onun tarafından] teşvik edilen hileli biçimde piyasa değerinin altında bir fiyat" ile suçladı.

FFE planı, Dünya Kupaları da dâhil olmak üzere FIFA'nın tüm organizasyonlarının ticari haklarını ve bilet satış haklarını yönetmek üzere yeni bir şirket kurulmasını öngörüyordu.