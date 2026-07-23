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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, FIFA'dan yeni bir transfer yasağı cezası aldı. Kırmızı-beyazlı kulübe 3 dönem transfer yasağı uygulanacağı açıklandı.

FIFA'nın 21 Temmuz 2026 tarihli kararına göre Sivasspor, yeni bir dosya nedeniyle 3 transfer dönemi boyunca oyuncu tescil edemeyecek.

DOSYA SAYISI 4'E ÇIKTI

Son kararla birlikte Sivasspor'un FIFA nezdindeki transfer yasağı bulunan dosya sayısı 4'e yükseldi.

Kulüp, söz konusu dosyalardaki yükümlülüklerini yerine getirip yasakları kaldırmadığı sürece yeni futbolcu transferlerini resmiyete dökemeyecek.

TRANSFERLER ASKIDA

Kırmızı-beyazlı ekip, FIFA nezdindeki dosyaları çözüme kavuşturana kadar yeni oyuncu tescili yaptıramayacak. Yönetimin, transfer yasağını kaldırabilmek için ilgili dosyalar üzerinde çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.