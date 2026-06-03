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ABD Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında yaklaşan uluslararası organizasyon öncesinde alınan sağlık önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öz, 11 Haziran’da başlayacak turnuva nedeniyle ülkeye giriş yapan yolcu sayısında önemli artış yaşanacağını belirterek, bu kapsamda belirlenen havalimanlarında Ebola tarama merkezlerinin devreye alınacağını duyurdu. Virüs tehdidine karşı kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttüklerini ifade eden Öz, gerekli planlamaların tamamlandığını kaydetti.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsünün salgın risklerine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Öz, turnuva boyunca halk sağlığını tehdit edebilecek herhangi bir durumun önüne geçmek amacıyla tüm önlemlerin hayata geçirildiğini belirtti.

Ayrıca Öz, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Direktörü Jay Bhattacharya'nın salgın yönetimi konusunda önemli bir uzmanlığa sahip olduğunu vurgulayarak, Ebola ile ilgili sürecin koordinasyonunu başarılı şekilde yürüttüğünü dile getirdi.

EBOLA, AFRİKA'DA BİNLERCE KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Son dönemde Kenya merkezli olarak yeniden ortaya çıkan Ebola virüsünün yayılmasına ilişkin tartışmalar bazı ülkelerin ilave tedbirler almasına neden oluyor.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıktı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verildi.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaştı ve hastaların 11 binden fazlası yaşamını yitirdi.