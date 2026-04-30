Kanada’nın Vancouver kentinde düzenlenecek FIFA Kongresi öncesinde konuşan Infantino, 2026 Dünya Kupası’nda yer alacak 48 takım arasında değişiklik yapılmayacağını belirtti.

INFANTINO: 'IRAN DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK'

İran Milli Takımı’nın planlandığı şekilde turnuvada mücadele edeceğini vurgulayan Infantino, “Öncelikle şunu açıkça söylemek istiyorum ki İran, FIFA 2026 Dünya Kupası’na katılacak. Ayrıca maçlarını ABD’de oynayacak” dedi.

SAVAŞ GERİLİMİ ENDİŞE YARATMIŞTI

İran ile ABD ve İsrail arasında süren siyasi gerilim nedeniyle turnuva öncesinde belirsizlik oluşmuştu. İran cephesi, sürecin başında turnuvayı boykot edebileceğini açıklamış, ardından maçların Meksika’ya alınmasını talep etmişti. Ancak bu talep FIFA tarafından kabul edilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı futbolcuların güvenliği konusunda şüphelerini dile getirirken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise oyuncuların ülkeye girişinde sorun yaşanmayacağını ifade etti.

İRAN HEYETİ KONGREYE KATILMADI

Öte yandan İran delegasyonu, Kanada’daki havalimanında yaşanan sorunlar nedeniyle FIFA Kongresi’ne katılmadı. İran basını, delegasyonun “saygısız muamele” gerekçesiyle organizasyondan çekildiğini duyurdu.

İRAN'IN GRUPTAKİ RAKİPLERİ

İran Milli Takımı, Dünya Kupası’nda G Grubu’nda mücadele edecek. İran grup aşamasında Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar ABD’de oynanacak.