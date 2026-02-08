Şehit yakını ve gazilerin tepkilerine rağmen iktidarın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlattığı 'Terörsüz Türkiye' adımları sürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Suriye ve İran'daki olaylara ilişkin, Dem Parti'nin "Türkiye'yi uyarıyoruz" şeklindeki açıklamasına sert tepki göstererek "SDG/YPG yanlış üstüne yanlış yapmıştır. PKK'nın varlığı feshedilmiş, silahlar bırakılmıştır. SDG/YPG'de aynısını yapmalıdır. SDG/YPG silah bırakmalıdır. Mazlum Abdi, PKK'nın kurucu önderine saygısızdır." açıklaması 'İmralı sürecinde çatlak mı var?' sorusunu gündeme getirmişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan gelen 'Terörsüz Türkiye' açıklaması dikkat çekti.

'BU MESELE TARTIŞMAYA KAPALI'

"Geçmişimizin parlak sayfalarında ırk düşkünlüğü, ırkçı saplantı aransa bile kesinlikle bulunamayacaktır. Soy başka, ırk başkadır; soysuzluk başka, ırkçılık bambaşkadır." diyen Yıldız, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cumhuriyetimizin istikameti bellidir" diyerek "bireysel özgürlüklere, kuvvetler ayrılığına, yargı bağımsızlığına, güçlü kamu kurumlarına dayalı demokratik, laik sosyal hukuk devletinin gelişmesine katkı sağlamak hepimizin görevidir. Biz, milletimizin onurunu koruyarak ve devletimizin haysiyetini gözeterek Terörsüz Türkiye hedefine yürüyoruz. Bu mesele tartışmaya kapalı, ertelenemez ve geri dönülmez bir devlet meselesidir." ifadelerini kullandı.