ABD-İran gerilimi, Hürmüz Boğazı’ndaki geçişleri hem güvenlik hem de maliyet açısından daha riskli hâle getirirken, şu an Türk armatörlerine yönelik doğrudan bir geçiş yasağı uygulanmıyor.Tanker ve LNG taşımacılığında güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkarıldı, sefer planları daha temkinli bir yaklaşımla yeniden düzenleniyor.
Hürmüz’de gerilim zirvede: Boğaz kapanırsa ne olacak: Kriz Türkiye’yi nasıl vurur?
GEÇİŞ YASAĞI YOK, RİSK DEĞERLENDİRMELERİ YOĞUNLAŞTI
Hürmüz Boğazı’ndaki tansiyon artarken uluslararası güvenlik uyarıları yakından izleniyor. Türk Armatörler Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Çınar, gemi geçişlerinde risk analizlerinin daha sık yapılmaya başlandığını ifade etti.
SİGORTA PRİMLERİ VE NAVLUN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ
Türkiye gazetesinin haberine göre Çınar, gerilimin özellikle savaş primi kaynaklı sigorta maliyetlerini yükselttiğini, bunun da navlun fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı yarattığını belirtti. Bu etkinin özellikle Orta Doğu bağlantılı tanker ve gaz taşımacılığında daha belirgin hissedildiğini vurgulayan Çınar, belirsizliğin sürmesi halinde kârlılık üzerindeki baskının daha da artabileceğini söyledi.
ALTERNATİF ROTALAR: SÜRE 7-15 GÜN UZAR, MALİYET YÜZDE 15-30 ARTAR
Gerilimin kalıcı hâle gelmesi durumunda, başta petrol ve LNG taşımacılığı olmak üzere Türk deniz ticaret filosunun yıllık navlun gelirlerinde yüzde yüzde 5-10 civarında dalgalanma ve kârlılık kaybı riski ortaya çıkabilir.
Çınar, uzun süreli krizde alternatif rotalara yönelmenin taşıma sürelerini 7-15 gün uzatacağını, yakıt, sigorta ve operasyonel giderler nedeniyle maliyetleri yüzde 15-30 oranında artırabileceğini dile getirdi.
DIŞ TİCARETE ZİNCİRLEME ETKİ
Çınar, bu durumun yalnızca armatörleri değil, Türkiye’nin dış ticaret maliyetlerini, enerji ithalat harcamalarını ve tedarik zincirinin sürekliliğini de olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.
Hürmüz Boğazı, dünyanın en stratejik enerji geçiş noktalarından biridir. Basra Körfezi’ni Umman Körfezi ve Hint Okyanusu’na bağlayan bu dar su yolu, kuzeyde İran, güneyde Umman ile çevrilidir. En dar yerinde yaklaşık 33 km genişlikteki boğaz, küresel petrol ve doğal gaz ticaretinin can damarı konumundadır.
KÜSESEL KÜRESEL ENERJİ TİCARETİ AÇISINDAN ÖNEMLİ
Günlük ortalama 20 milyon varil ham petrol ve petrol ürünü bu boğazdan geçer. Bu miktar, dünya petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20’sine, deniz yoluyla taşınan petrol ticaretinin yüzde 25-30’una denk gelir (EIA ve 2024-2025 ortalaması).
Küresel LNG ticaretinin yaklaşık yüzde 20’si buradan akar; özellikle Katar’ın LNG ihracatının neredeyse tamamı bu rotayı kullanır.
Petrolün büyük bölümü (yüzde 80-85) Asya pazarlarına (Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore) gider. Bu ülkelerin enerji güvenliği doğrudan boğaza bağlıdır.
ÜLKELERE GÖRE STATEJİK VE EKONİMİK ETKİLERİ
İhracatçı Körfez ülkeleri (Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, BAE, Katar, Bahreyn): Petrol ve gaz ihracatlarının neredeyse tamamı boğazdan geçer. Alternatif boru hatları sınırlı kapasitededir ve tam bypass imkânı sunmaz. Kapanma ekonomilerini felç edebilir.
İran: Kuzey kıyısını kontrol etmesi stratejik avantaj sağlar. Gerilim dönemlerinde boğazı kapatma tehdidi güçlü bir kozdur. Ancak kendi ihracatının çoğu da buradan geçtiği için kendini de etkiler.
Asya devleri (Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore): En büyük alıcılar olarak ithalatlarının önemli kısmını buradan sağlar. Aksama petrol fiyatlarında sıçrama ve tedarik sorunları yaratır.
Avrupa ve ABD: Doğrudan geçiş düşük olsa da (Yüzde 5-10), küresel fiyat artışları enflasyon ve enerji maliyetlerini yükseltir.
Diğer ülkeler (Türkiye dahil): Doğrudan bağımlılık azalsa da küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş enerji faturasını, navlun maliyetlerini ve enflasyonu etkiler.
Boğazın kapanması veya uzun tıkanıklık durumunda petrol fiyatları varil başına onlarca dolar artabilir, küresel ekonomi sarsılır ve alternatif rotalar (Ümit Burnu gibi) süre ile maliyeti dramatik biçimde yükseltir. Bu yüzden Hürmüz Boğazı yalnızca enerji değil, jeopolitik dengelerin kırılgan bir odak noktasıdır.
NAVLUN NEDİR?
Navlun, lojistik ve uluslararası ticarette yaygın bir terimdir. En yalın tanımıyla, yükün bir yerden başka yere taşınması karşılığında taşıyıcı firmaya (gemi, tır, uçak, tren) ödenen taşıma ücretidir. İngilizce karşılığı "freight" olup Türkçe’de genellikle “nakliye bedeli” veya “taşıma ücreti” olarak da anılır.Kökeni ve Kullanım Alanı Başlangıçta yalnızca deniz ve nehir yolu taşımacılığında kullanılırdı.
Günümüzde deniz, kara, hava, demiryolu ve intermodal taşımacılığın tümünde geçerlidir. Özellikle dış ticarette navlun, toplam maliyetin en büyük kalemlerinden biridir.
NAVLUN BEDELİ NASIL ÖDENİR?
Ödeme, teslim şekline göre belirlenir ve taşıma belgelerinde (konşimento, AWB, CMR vb.) gösterilir: Freight Prepaid: Navlun peşin ödenir → Genellikle ihracatçı tarafından karşılanır.
Freight Collect: Navlun varışta ödenir → Genellikle ithalatçı tarafından karşılanır.
Navlun Ücretini Etkileyen Başlıca Faktörler Yükün ağırlığı (tonaj) ve hacmi (metreküp veya CBM)
Taşıma mesafesi ve rotası
Taşıma türü (FCL, LCL, Ro-Ro vb.)
Yakıt fiyatları, sigorta primi, liman masrafları
Mevsimsel talep, jeopolitik riskler (Hürmüz Boğazı krizleri gibi), döviz kurları
Ek ücretler: Bunker surcharge, savaş primi, tıkanıklık ücreti vb.
Navlun, dış ticaret maliyet hesaplamalarının temel unsurlarındandır. Özellikle tanker, LNG ve konteyner taşımacılığında ani yükselişler (navlun patlaması), küresel tedarik zincirini ve ürün fiyatlarını doğrudan etkiler.