Hürmüz’de gerilim zirvede: Boğaz kapanırsa ne olacak: Kriz Türkiye’yi nasıl vurur?

ABD-İran gerilimi, Hürmüz Boğazı’ndaki geçişleri hem güvenlik hem de maliyet açısından daha riskli hâle getirirken, şu an Türk armatörlerine yönelik doğrudan bir geçiş yasağı uygulanmıyor.Tanker ve LNG taşımacılığında güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkarıldı, sefer planları daha temkinli bir yaklaşımla yeniden düzenleniyor.