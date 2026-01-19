Türkiye akıl almaz günlerden geçiyor. Ülkenin en milliyetçi partilerinden olan Milliyetçi Hareket Partisi, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la Meclis'in görüşmesi konusunda diretmiş ve komisyon heyeti İmralı'ya giderek terörist başıyla görüşmüştü.

Şimdi de MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız kendisine sorulan 'umut hakkı'nı savundu.

KOMİSYON SONRASI AÇIKLAMA

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız komisyon toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunarak ""Toplantı iyi geçti. Tüm ayrıntılar konuşuldu" diye konuştu.

"RAPORDA UZLAŞMA VAR"

Taslak rapor üzerinde uzlaşma sağlandığını söyleyen Feti Yıldız, bu konuda biraz daha çalışacaklarını söyledi. Feti Yıldız her türlü ayrıntıyı ele aldıklarını belirtti. Feti Yıldız, "Tam bir uyum içerisinde bitecek inşallah. Merak ediyorsunuz, anlıyorum. Konular belli zaten" diye konuştu.

"BAŞINDAN BERİ İSTİYORUZ"

'Umut hakkı var mı?' sorusuna da yanıtlayan Feti Yıldız, "Umut hakkı bizim baştan beri dile getirdiğimiz bir hak" dedi. Yıldız, umut hakkının raporda olup olmayacağı yönünde gelen sorulara ise "Biz dile getiriyoruz önemli olan o" yanıtını verdi.