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Türkiye’nin turizm cenneti Muğla’nın Fethiye ilçesinin ünlü Çarşı Caddesi üzerinde dün gece yarısı silah ve bağrışma sesleri yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırıda bir kişinin bacağından yaralandığı öğrenildi. Olayın ardından Emniyet güçleri geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda olaya karıştığı tespit edilen 9 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, saldırının azmettiricisi olduğu öne sürülen MHP Fethiye İlçe Sekreteri Durmuşcan Korba’nın da aralarında bulunduğu 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüphelinin ise firari durumda olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri, kaçan şahısların yakalanması ve soruşturmanın derinleştirilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.