Kaynak: İHA

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen Food Vibe Fest, organizasyonda yaşanan sorunlar ve peş peşe gelen konser iptalleriyle gündeme geldi. Festival kapsamında sahne alması beklenen Ceza’nın konserini iptal etmesinin ardından İrem Derici de etkinliğe katılmayacağını açıkladı.

İki sanatçı da kararlarının gerekçesi olarak organizasyon firmasının sorumluluklarını yerine getirmemesini gösterdi. Konserlerin iptal edilmesinin ardından festival alanındaki sahne sökülmeye başlanırken, Türkiye’nin farklı kentlerinden gelerek alanda stant kiralayan esnaf da zararlarının karşılanmasını istedi.

Etkinlikten sorumlu E.Ü. ile görüşmeye çalışan esnaf, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini talep etti. Polis ekiplerinin de devreye girdiği olayda E.Ü., işlemler için karakola götürüldü.

CEZA: ORGANİZASYON FİRMASI SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEDİ

Ceza, konserin iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu akşam Eskişehir Food Vibe Fest'te vereceğimiz konser, organizasyon firmasının sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle iptal edilmiştir. Bu akşam bizimle buluşmayı bekleyen tüm dinleyicilerimle aynı üzüntüyü paylaşıyorum. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. En kısa zamanda yeniden buluşmak dileğiyle.”



Ceza’nın ardından İrem Derici de festivalde sahne almayacağını açıkladı. Derici, organizasyon firmasına tepki göstererek şunları söyledi:

“Çok ama çok üzgünüm. Takipçilerim biliyordur ki bir süredir bugün sahne alacağım Eskişehir Food Vibe Fest konserim için paylaşımlar yapıyor ve özenle hazırlanıyordum. Fakat dün sevgili Ceza'nın başına gelen benim de başıma geldi. En formal haliyle 'organizasyon firması sorumluluklarını yerine getirmedi' ve çok çok üzülerek sizlerle bugün kavuşamayacağım. Sahneme ve seyircime verdiğim değeri beni bilen, herhangi bir konserime gelen herkes bilir. Umarım ki kimse mağdur olmaz ve bilet iadelerini alır herkes. Kabahatli ben olmasam da bizi de mağdur edenler adına ben sizlerden özür dilerim. Bana güvenin ve en kısa zamanda Eskişehir'de sizlerle buluşacağımı da bilin. Anlayışınız için canım feda hepinize.”

FESTİVAL ALANINDA SAHNE SÖKÜLDÜ

Konserlerin iptal edilmesinin ardından festival alanındaki stant sahipleri de organizasyona tepki gösterdi. Esnaf; stant ücretleri, ulaşım, konaklama ve bozulan ürünler nedeniyle ciddi maddi kayıplar yaşadıklarını belirtti.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden üç gün boyunca satış yapmak amacıyla Eskişehir’e gelen işletmeciler, etkinlik sorumlusundan ücretlerinin iadesini istedi. Sahnenin sökülmeye başlanması üzerine bazı esnaflar polis ekiplerine başvurarak şikayetçi olacaklarını bildirdi.

“7 BİN BİLET DENİLDİ, BİN KİŞİ BİLE GELMEDİ”

Adana’dan festivale gelen Hüseyin Yüksel, iki stant için toplam zararlarının 200-250 bin liraya ulaştığını öne sürdü.

Yüksel, karavan başına 28 bin lira ödediklerini belirterek kendilerine üç günlük festival yapılacağının, Ceza ve İrem Derici’nin de sahne alacağının söylendiğini anlattı.

Festival öncesinde 7 bin bilet satıldığı bilgisinin kendileriyle paylaşıldığını söyleyen Yüksel, iki günde etkinliğe bin kişinin dahi gelmediğini iddia etti. Elektrik ve jeneratör konusunda da sorun yaşadıklarını belirten Yüksel, soğukta tutulması gereken ürünlerinin bozulduğunu ve çöpe atılmak zorunda kaldığını söyledi.

“100 KİLO ETİM ÇÖPE GİTTİ”

Antalya’dan gelerek festival alanında stant açan Ali Kandamar da 150 bin lira zarar ettiğini öne sürdü.

Stant için 50 bin lira ödediğini, yaklaşık 100 bin liralık da ürün aldığını söyleyen Kandamar, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“100 kilo etim çöpe gitti. 50 bin lira nakit para verdim. 9 yaşındaki çocuğumla beraber burada perişan olduk. Şu an geri dönecek paramız bile yok, ne yapacağımızı bilmiyoruz.”

Kandamar, organizasyon öncesinde kendilerine 20-25 bin kişinin festivale katılacağının söylendiğini ancak beklenen katılımın gerçekleşmediğini ileri sürdü.

ESNAF 2,6 MİLYON LİRALIK İADE İSTİYOR

Sakarya’dan festivale katılan işletmeci Suzan Aşık Özturan ise etkinliğin ilk gününden itibaren elektrik konusunda problem yaşadıklarını, bu nedenle ürünlerinin bir bölümünün bozulduğunu söyledi.

Ceza ve İrem Derici konserlerinin gerçekleşmemesinin ziyaretçi sayısını da etkilediğini belirten Özturan, esnafın en azından ödediği stant ücretlerini geri almak istediğini ifade etti.

Özturan’ın verdiği bilgiye göre festival alanında en az 65 stant bulunuyor. Stant sahiplerine yapılması talep edilen toplam geri ödemenin ise yaklaşık 2 milyon 600 bin lirayı bulduğu öne sürüldü.

Esnaf, ellerindeki sözleşme ve belgelerle savcılığa başvurarak organizasyon hakkında şikayetçi olacaklarını bildirdi.