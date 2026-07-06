Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

AVC'nin yaptığı açıklamada, Akbaş'ın Japonya Milli Takımı ile elde ettiği başarılı performansın ödüllendirildiği belirtildi.

Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası ile FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde yarı finale yükselerek dikkat çeken bir başarıya imza atmıştı.

Bu sonuçların ardından başarılı Türk çalıştırıcı, Asya Voleybol Konfederasyonu tarafından yılın başantrenörü seçildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu ise 40 yaşındaki teknik adam için yayımladığı tebrik mesajında "Ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Ferhat Akbaş'ı tebrik eder, kariyerinde nice başarılara imza atmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verdi.