Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için geri sayıma geçilirken bir yandan mevcut Sadettin Saran yönetimi transfer çalışmalarına devam ediyor.

FENERBAHÇE'Yİ BEKLEMEK İSTEMİYOR

Sarı lacivertli kulübün transfer hedefinde yer alan isimlerden Andrew Robertson ile yapılan görüşmelerde yıldız oyuncunun seçime kadar beklemek istediği iddiası gündeme gelmişti.

LIVERPOOL'DAN SEZON SONU AYRILACAK

Sezon sonu Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan tecrübeli sol bekin seçeneklerini değerlendirdiği kaydedildi.

ROBERTSON BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe ile anılan Andrew Robertson menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a da önerildi.

Yaz transfer döneminde kadrosuna sol bek takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ın Robertson ile ilgili kararı henüz belirsizliğini koruyor.

YABANCI KURALI VE BAŞKAN İLE TEKNİK ADAM BELİRSİZLİKLERİ ZORLUYOR

Önümüzdeki sezon hayata geçecek 10+4 yabancı kuralı nedeniyle kulüpler yabancı oyuncu transferinde artık daha temkinli davranıyor. Ayrıca Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da karar verici pozisyonların şu an da boş olması da transfer çalışmalarını etkiliyor.