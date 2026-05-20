Fenerbahçe'de önümüzdeki ay gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Sadettin Saran yönetimi gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ederken Andrew Robertson'dan kötü haber geldi.

ROBERTSON FENERBAHÇE'Yİ BEKLEMEK İSTEMİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sezon sonu Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan Andrew Robertson, her ne kadar Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baksa da seçim süreci nedeniyle 3 hafta beklemek istemiyor.

İNGİLTERE, İTALYA VE İSPANYA'DAN GELEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

İskoç yıldızın bu nedenle İngiltere, İtalya ve İspanya'dan gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtiliyor.

LIVERPOOL'DAN 11 YIL SONRA AYRILIYOR

Liverpool'da 11 yıllık görkemli bir kariyerin sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte yeni bir sayfa açmaya hazırlanan 32 yaşındaki sol bek, bu sezon Premier Lig'de 23 maça çıkmış ve 1 asist yapmıştı.