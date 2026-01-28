Fenerbahçe’nin gündeminde olan Randal Kolo Muani trafik kazası geçirdi. Fransız yıldız sezon başında Paris Saint-Germain'den Tottenham'a kiralanmıştı.

KORKUTAN KAZA: FRANSIZ YILDIZ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

27 yaşındaki forvet oyuncusu, takımının Eintracht Frankfurt ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Salı günü yaptığı antrenmanın ardından Stansted Havalimanı'na giderken aracının lastiği patladı. Lastiğin patlaması sonucu bariyerlere çarpan Fransız yıldız kazadan yara almadan kurtuldu.

Kolo Muani'yi takip eden takım arkadaşı Wilson Odobert yaşananları görünce aracını sağa çekerek, Muani'nin yanına geldi. Teknik Direktörü Thomas Frank yaptığı açıklamada, "İkisi de iyi. Ne yazık ki, ikisi de küçük bir kazaya karıştı. Kazaya karışan diğer herkes iyiydi. Lastik patlamasıydı ve bu yüzden ikisi de biraz gecikti." dedi.

27 yaşındaki Fransız forvet, bu sezon Tottenham formasıyla 23 karşılaşmada görev aldı. Kolo Muani bu maçlarda 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.