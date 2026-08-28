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Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe’nin transfer görüşmelerinde anlaşma sağladığı Ganalı savunmacı Kojo Peprah Oppong, İstanbul’a geldi.

Sarı-lacivertli ekip, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice forması giyen 22 yaşındaki stoperle anlaşmaya vardı. Transfer sürecini tamamlamak üzere Fransa’dan uçağa binen Oppong, saat 15.30 sıralarında İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

ÖZEL ARAÇLA HAVALİMANINDAN AYRILDI

İstanbul’a gelen genç futbolcu, pasaport işlemlerinin ardından kendisi için havalimanına gönderilen özel araçla alandan ayrıldı.

Kojo Peprah Oppong’un sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

GEÇEN SEZON FENERBAHÇE’YE RAKİP OLDU

Profesyonel kariyerine İsveç ekibi Norrköping’de başlayan Oppong, daha sonra bir başka İsveç temsilcisi GIF Sundsvall forması giydi.

Geçtiğimiz sezonun başında Fransa ekibi Nice’e transfer olan 22 yaşındaki savunmacı, Fransız ekibinin formasıyla toplam 43 resmi maça çıktı.

Oppong, geçtiğimiz sezon Nice formasıyla UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’ye karşı da mücadele etti.

FENERBAHÇE TARİHİNİN 6. GANALI FUTBOLCUSU OLACAK

Kojo Peprah Oppong, imzanın ardından Fenerbahçe tarihindeki 6. Ganalı futbolcu olacak.

Sarı-lacivertli formayı daha önce Yaw Preko, Samuel Johnson, Stephen Appiah, Andre Ayew ve Alexander Djiku giymişti. Oppong da bu isimlerin ardından Fenerbahçe tarihinde forma giyen Ganalı futbolcular arasına katılacak.