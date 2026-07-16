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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda Polonya temsilcisi Górnik Zabrze ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’nin, turu geçmesi halinde 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

RAKİPLER NETLEŞTİ

Sarı-lacivertli ekip, Górnik Zabrze’yi elemesi durumunda şu takımlardan biriyle karşı karşıya gelecek:

Union Saint-Gilloise (Belçika)

Sparta Prag (Çekya)

Sturm Graz – Hearts eşleşmesinin galibi

NEC Nijmegen (Hollanda)

PLAY-OFF İHTİMALİ

Fenerbahçe’nin bir üst turu da geçmesi halinde play-off aşamasında karşılaşabileceği muhtemel rakipler arasında Lyon, Bodo/Glimt ve Olympiakos yer alıyor.

KRİTİK TARİHLER

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolculuğundaki ilk sınavını 21 Temmuz’da Kadıköy’de oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 28 Temmuz’da Polonya’da yapılacak.

Sarı-lacivertliler, bu iki kritik turu geçerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma hedefini sürdürüyor.