Fenerbahçe'nin evinde 90+8'de yediği golle Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalmasının ardından Galatasaray'ın Gençlerbirliği deplasmanında oynayacağı karşılaşma daha da kritik bir hal aldı.

OKAN BURUK'UN OSIMHEN KARARINI ETKİLEDİ

En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kaybının Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Victor Osimhen kararını etkilediği iddia edildi.

FENERBAHÇE'NİN PUAN KAYBI SONRASI RİSK ALMAYABİLİR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Okan Buruk Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de başlatmayı planladığı Osimhen'i Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kaybı sonrası riske etmeyebilir. Osimhen ile ilgili kararın maç saatinde netleşeceği belirtildi.

LIVERPOOL RÖVANŞINDA SAKATLANMIŞTI

Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında kolundan sakatlanan Nijeryalı yıldız bir süredir sahalardan uzak kalmış ve haftalar sonra Gençlerbirliği kafilesinde yer alarak takıma katılmıştı.