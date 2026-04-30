Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Edson Alvarez’den iyi haber geldi. Deneyimli orta saha oyuncusu, aylar sonra yeniden takımla birlikte antrenmanlara katıldı.
EDSON ELVAREZ AYLAR SONRA SAHAYA İNDİ
Yaşadığı sakatlık sonrası Hollanda’da operasyon geçiren Alvarez, tedavi sürecini tamamladı. Fiziksel olarak hazır hale gelen oyuncu, yeniden sahaya inerek takım çalışmalarına dahil oldu.
FENERBAHÇE HAZIRLIKLARINA ZEKİ MURAT GÖLE YÖNETİMİNDE DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertlilerde Başakşehir maçının hazırlıkları teknik direktör değişiminin ardından çalışmalar Zeki Murat Göle yönetiminde sürüyor.
Günün antrenmanı salonda yapılan core egzersizleriyle başlarken, sahada ısınma, pas organizasyonları ve taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
SAKATLIKLAR YAKASINI BIRAKMADI
Sakatlıklar nedeniyle sezonun büyük bölümünü kaçıran Edson Alvarez, bu sezon 17 maçta forma giydi. Toplam 1.125 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, 1 asistlik katkı sağladı.