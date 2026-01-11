Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun talebiyle transfer gündemine gelen Christopher Nkunku son maçlarda gösterdiği performansla adından söz ettiriyor.
MILAN NKUNKU İLE 1 PUANI KURTARDI
İtalya Serie A'nın 20. haftasında küme hattında yer alan Fiorentina'ya konuk olan Milan, 66. dakikada Camuzzo'nun golüyle 1-0 geriye düştüğü maçta 90'da sahneye çıkan Nkunku ile 1 puanı kurtardı.
CEZA SAHASI İÇERİSİNDE HARİKA BİTİRDİ
Zirve mücadelesi veren Allegri'nin ekibi az kalsın sürpriz bir sonuçla sahadan ayrılacakken 74. dakikada oyuna giren Nkunku, ceza sahası içerisinde harika bir şutla ağları havalandırarak mağlubiyetin önüne geçti.
Nkuku attı, Milan 1-1'i buldu! ⚽ pic.twitter.com/ab6qm50JFK— S Sport Plus (@ssportplustr) January 11, 2026
TRANSFER SÖYLENTİLERİ FORMUNU YÜKSELTTİ
Milan formasıyla son 3 maçta 3 gol, 1 asistle Nkunku'nun transfer söylentilerinin ardından formunun yükselmesi dikkat çekti.