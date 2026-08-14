Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerin 21 kişilik kafilesinde dikkat çeken eksikler yer aldı.
LUKAKU KADRODA YER ALMADI
Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku, Gençlerbirliği maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi. Belçikalı golcünün yanı sıra Mert Günok, Ederson, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Diego Carlos, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Sofyan Amrabat, Cengiz Ünder ve Anthony Musaba da kadroda yer almayan isimler arasında bulundu.
İŞTE KAMP KADROSU
Teknik heyetin açıkladığı 21 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:
Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Aké, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kanté, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca ve Vedat Muriqi.
SEZONU ANKARA'DA AÇACAK
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk maçından galibiyetle ayrılarak lige üç puanla başlamayı hedefliyor.