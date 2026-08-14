Yeniçağ Gazetesi
14 Ağustos 2026 Cuma
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem TOKİ'den 1 milyon TL'nin altında ev fırsatı: Tarih belli oldu

TOKİ'den 1 milyon TL'nin altında ev fırsatı: Tarih belli oldu

TOKİ, dar gelirli vatandaşları yakından ilgilendiren yeni konut satışının tarihini duyurdu. 19-20 Ağustos'ta düzenlenecek açık artırmada 1 milyon TL'nin altında fiyatlarla 2+1 ve 3+1 konutlar satışa çıkacak. 120 aya varan vade seçeneği ve avantajlı peşinat oranları dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
TOKİ'den 1 milyon TL'nin altında ev fırsatı: Tarih belli oldu - Resim: 1

Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın beklediği TOKİ açık artırmasının detayları netleşti.

1 16
TOKİ'den 1 milyon TL'nin altında ev fırsatı: Tarih belli oldu - Resim: 2

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 19 ve 20 Ağustos tarihlerinde birçok ili kapsayan konut ve iş yeri satışını açık artırma yöntemiyle gerçekleştirecek.

2 16
TOKİ'den 1 milyon TL'nin altında ev fırsatı: Tarih belli oldu - Resim: 3

Satışlara isteyenler müzayede salonlarından katılabilecek, isteyenler ise internet üzerinden online teklif verebilecek.

3 16
TOKİ'den 1 milyon TL'nin altında ev fırsatı: Tarih belli oldu - Resim: 4

1 MİLYON TL'NİN ALTINDA 2+1 ve 3+1 EVLER SATIŞTA

Artan konut fiyatları nedeniyle ev sahibi olmakta zorlanan vatandaşlar için dikkat çeken kampanyada, birçok ilde 2+1 ve 3+1 daireler piyasa değerinin altında başlangıç fiyatlarıyla satışa sunulacak.

4 16
TOKİ'den 1 milyon TL'nin altında ev fırsatı: Tarih belli oldu - Resim: 5

Bazı konutların başlangıç bedelinin 1 milyon TL'nin altında olması, özellikle ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlar için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.

5 16
TOKİ'den 1 milyon TL'nin altında ev fırsatı: Tarih belli oldu - Resim: 6

TOKİ ÖDEME PLANI BELLİ OLDU

TOKİ'nin açıkladığı ödeme koşulları da alıcılar için avantaj sağlıyor. Satışlarda uygulanacak genel ödeme planı şu şekilde olacak:

6 16
TOKİ'den 1 milyon TL'nin altında ev fırsatı: Tarih belli oldu - Resim: 7

Peşinat: Konut bedelinin yüzde 25'i peşin ödenecek.

7 16
TOKİ'den 1 milyon TL'nin altında ev fırsatı: Tarih belli oldu - Resim: 8

Vade: Kalan tutar için projeye göre 72 ay veya 120 aya kadar taksit imkanı sunulacak.

8 16
TOKİ'den 1 milyon TL'nin altında ev fırsatı: Tarih belli oldu - Resim: 9

Taksit güncellemesi: Ödemeler memur maaş artış endeksine veya belirlenen sabit oranlara göre dönemsel olarak güncellenecek.

9 16
TOKİ'den 1 milyon TL'nin altında ev fırsatı: Tarih belli oldu - Resim: 10

İŞ YERİ ALMAK İSTEYENLERE DE FIRSAT

19 ve 20 Ağustos'taki açık artırmada yalnızca konutlar değil, çok sayıda iş yeri de satışa çıkacak.

10 16
TOKİ'den 1 milyon TL'nin altında ev fırsatı: Tarih belli oldu - Resim: 11

İş yeri alıcıları yüzde 15 veya yüzde 25 peşinat seçeneklerinden yararlanabilecek. Kalan tutar ise 60 aydan 120 aya kadar vadelendirilebilecek.

11 16
TOKİ'den 1 milyon TL'nin altında ev fırsatı: Tarih belli oldu - Resim: 12

Bu sayede kendi iş yerini satın almak isteyen yatırımcılar için de avantajlı ödeme koşulları sunulmuş olacak.

12 16
TOKİ'den 1 milyon TL'nin altında ev fırsatı: Tarih belli oldu - Resim: 13

AÇIK ARTIRMA 19-20 AĞUSTOS'TA YAPILACAK

TOKİ'nin yeni satış organizasyonu, hem uygun fiyatlı konut arayan vatandaşlar hem de iş yeri sahibi olmak isteyen yatırımcılar için dikkat çeken fırsatlar sunuyor.

13 16
TOKİ'den 1 milyon TL'nin altında ev fırsatı: Tarih belli oldu - Resim: 14

19 ve 20 Ağustos'ta gerçekleştirilecek açık artırmada birçok ildeki konut ve iş yerleri yeni sahiplerini bulacak.

14 16
TOKİ'den 1 milyon TL'nin altında ev fırsatı: Tarih belli oldu - Resim: 15

AÇIK ARTIRMA 19-20 AĞUSTOS'TA YAPILACAK

TOKİ'nin yeni satış organizasyonu, hem uygun fiyatlı konut arayan vatandaşlar hem de iş yeri sahibi olmak isteyen yatırımcılar için dikkat çeken fırsatlar sunuyor.

15 16
TOKİ'den 1 milyon TL'nin altında ev fırsatı: Tarih belli oldu - Resim: 16

19 ve 20 Ağustos'ta gerçekleştirilecek açık artırmada birçok ildeki konut ve iş yerleri yeni sahiplerini bulacak.

16 16
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro