Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın beklediği TOKİ açık artırmasının detayları netleşti.
TOKİ'den 1 milyon TL'nin altında ev fırsatı: Tarih belli oldu
TOKİ, dar gelirli vatandaşları yakından ilgilendiren yeni konut satışının tarihini duyurdu. 19-20 Ağustos'ta düzenlenecek açık artırmada 1 milyon TL'nin altında fiyatlarla 2+1 ve 3+1 konutlar satışa çıkacak. 120 aya varan vade seçeneği ve avantajlı peşinat oranları dikkat çekiyor.Kaynak: Haber Merkezi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 19 ve 20 Ağustos tarihlerinde birçok ili kapsayan konut ve iş yeri satışını açık artırma yöntemiyle gerçekleştirecek.
Satışlara isteyenler müzayede salonlarından katılabilecek, isteyenler ise internet üzerinden online teklif verebilecek.
1 MİLYON TL'NİN ALTINDA 2+1 ve 3+1 EVLER SATIŞTA
Artan konut fiyatları nedeniyle ev sahibi olmakta zorlanan vatandaşlar için dikkat çeken kampanyada, birçok ilde 2+1 ve 3+1 daireler piyasa değerinin altında başlangıç fiyatlarıyla satışa sunulacak.
Bazı konutların başlangıç bedelinin 1 milyon TL'nin altında olması, özellikle ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlar için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.
TOKİ ÖDEME PLANI BELLİ OLDU
TOKİ'nin açıkladığı ödeme koşulları da alıcılar için avantaj sağlıyor. Satışlarda uygulanacak genel ödeme planı şu şekilde olacak:
Peşinat: Konut bedelinin yüzde 25'i peşin ödenecek.
Vade: Kalan tutar için projeye göre 72 ay veya 120 aya kadar taksit imkanı sunulacak.
Taksit güncellemesi: Ödemeler memur maaş artış endeksine veya belirlenen sabit oranlara göre dönemsel olarak güncellenecek.
İŞ YERİ ALMAK İSTEYENLERE DE FIRSAT
19 ve 20 Ağustos'taki açık artırmada yalnızca konutlar değil, çok sayıda iş yeri de satışa çıkacak.
İş yeri alıcıları yüzde 15 veya yüzde 25 peşinat seçeneklerinden yararlanabilecek. Kalan tutar ise 60 aydan 120 aya kadar vadelendirilebilecek.
Bu sayede kendi iş yerini satın almak isteyen yatırımcılar için de avantajlı ödeme koşulları sunulmuş olacak.
AÇIK ARTIRMA 19-20 AĞUSTOS'TA YAPILACAK
TOKİ'nin yeni satış organizasyonu, hem uygun fiyatlı konut arayan vatandaşlar hem de iş yeri sahibi olmak isteyen yatırımcılar için dikkat çeken fırsatlar sunuyor.
19 ve 20 Ağustos'ta gerçekleştirilecek açık artırmada birçok ildeki konut ve iş yerleri yeni sahiplerini bulacak.
AÇIK ARTIRMA 19-20 AĞUSTOS'TA YAPILACAK
TOKİ'nin yeni satış organizasyonu, hem uygun fiyatlı konut arayan vatandaşlar hem de iş yeri sahibi olmak isteyen yatırımcılar için dikkat çeken fırsatlar sunuyor.
19 ve 20 Ağustos'ta gerçekleştirilecek açık artırmada birçok ildeki konut ve iş yerleri yeni sahiplerini bulacak.