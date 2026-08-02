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Kaynak: İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir temsilcisinin transfer listesindeki son ismin, Fenerbahçe forması giyen genç kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE KİRALIK GÖNDERMEYİ PLANLIYOR

Karşıyaka altyapısında yetiştikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan 19 yaşındaki futbolcunun, düzenli forma şansı bulabilmesi adına kiralık olarak başka bir takıma gönderilmesi planlanıyor.

Bu doğrultuda Aliağa FK'nın, genç oyuncuyu kiralamak için girişimlere başladığı belirtildi.

KARAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE VERİLECEK

Yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe ile sürdüren Adem Yeşilyurt'un geleceğine ilişkin kararın kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertli yönetimin ve teknik ekibin değerlendirmesinin ardından genç futbolcunun yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği belli olacak.