Temmuz 2022’de Fenerbahçe’ye transfer olan Emre Mor, beklentilerin gerisinde kaldı. Fenerbahçe'ye transferinin ardından sırasıyla Fatih Karagümrük ve Eyüpspor’da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla ise 49 resmi maçta 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Emre Mor için Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nin devreye girdiği öğrenildi. Ankara temsilcisinin önümüzdeki günlerde oyuncu cephesiyle görüşmelere başlaması ve transferi kısa süre içinde sonuçlandırması bekleniyor.