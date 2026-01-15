Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile ilgili yazılı açıklamada bulunarak Galatasaray yöneticisi Timur Kuban’a sert tepki gösterdi.

Sarı lacivertli kulüp, 19 Mayıs 2024’te Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçının ardından yaşanan olaylara ilişkin davanın görüldüğü duruşmada yaşananlara sert tepki gösterdi.

Galatasaray yöneticisi Timur Kuban'ın SEGBIS sistemiyle duruşmaya bağlanarak ifade verdiği sırada Mert Hakan Yandaş'ın fotoğrafnı çekmesinin kabul edilemez bir davranış olduğunu vurgulayan Fenerbahçe konunun sonuna kadar takipçisi olacağını vurguladı.

FENERBAHÇE: 'MERT HAKAN'IN HUKUKİ HAKLARININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Mert Hakan Yandaş’ın, SEGBİS üzerinden ifade verdiği sırada yaşanan ve adli makamlarca soruşturma konusu yapılan olay, Türk sporunun geldiği nokta açısından son derece vahimdir.

Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi Timur Kuban’ın, yargı mercileri nezdinde yürütülen bir süreç sırasında, hukuken yasak olmasına rağmen futbolcumuzun görüntüsünü cep telefonu ile kaydetmesi; etik dışı olmanın ötesinde, açık bir hukuka aykırılık barındırmaktadır. Söz konusu eylemin fark edilmesinin hemen ardından ilgili kişinin cep telefonuna, müsadere edilmek suretiyle yargı mercilerince el konulmuş, hakkında tutanak tutulmuş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılmıştır. Bu davranış, hem yargı süreçlerinin ciddiyetine hem de sporun temel değerlerine gölge düşürmektedir.

Bir spor kulübü yöneticisinin, yargı sürecine konu olan bir durumda bu şekilde hareket etmesi kabul edilemez olduğu gibi, “rakiplik” kavramının arkasına sığınılarak meşrulaştırılabilecek bir durum da değildir. Hukuk, tribün refleksleriyle ya da camia aidiyetleriyle ihlal edilemez.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, futbolcumuz Mert Hakan Yandaş’ın tüm hukuki haklarının sonuna kadar takipçisi olacağımızı, bu olayın üzerinin örtülmesine ya da sıradanlaştırılmasına asla izin vermeyeceğimizi kamuoyuna açıkça ilan ederiz."