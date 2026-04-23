Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak Galatasaray–Fenerbahçe derbisinde Yasin Kol’un görev yapacağını açıkladı.

Karşılaşmada Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek, dördüncü hakem olarak ise Çağdaş Altay görev alacak.

Atamanın ardından Galatasaray Kulübü, konuyla ilgili kısa ancak dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

Başkan Dursun Özbek imzasıyla paylaşılan açıklamada, federasyon yönetimiyle ilişkilerin durdurulduğu bildirildi.

“Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır."

FENERBAHÇE'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Bu açıklamaya Fenerbahçe'nin cevabı gecikmedi. Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama aynen şöyle:

Sakın ha sarıyı çıkarma…

Sakın ha kırmızıyı gösterme…

Sakın ha VAR’a gitme…

Sakın ha penaltı verme…

Sakın ha bazı konuları açma

“Sakın ha…”

Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı.

Şimdi ‘ilişkiler askıya’…

Sıra bu maçta mı?