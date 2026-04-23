26 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray–Fenerbahçe derbisinde hakem olarak Yasin Kol görev yapacak. Karşılaşmada Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci üstlenecek.

Galatasaray’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, derbinin hakeminin Yasin Kol olarak açıklanmasının ardından sarı-kırmızılı kulüp başkanı Dursun Özbek’in değerlendirmelerine yer verildi.

Özbek, Galatasaray ile Türkiye Futbol Federasyonu’nun mevcut yönetimi arasındaki ilişkilerin askıya alındığını bildirdi. Dursun Özbek'in açıklamasında, ""Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır." sözlerini kullandı.

Yasin Kol'un yönettiği Galatasaray derbi karnesi

29 Mart 2025 | Beşiktaş 2 - 1 Galatasaray

Kartlar: Her iki takıma da birer kırmızı kart çıktı.

4 Ekim 2025 | Galatasaray 1 - 1 Beşiktaş

Kartlar: Galatasaray'a bir kırmızı kart çıktı.

1 Aralık 2025 | Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray