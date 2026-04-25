Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesi sarı-lacivertli yönetimden dikkat çeken bir karar geldi.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ DERBİ ÖNCESİ TARAFTARLARA FORMA DAĞITACAK

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, RAMS Park deplasmanında takımlarını destekleyecek taraftarlara çubuklu forma dağıtma kararı aldı.

Bu hamleyle deplasman tribününde görsel birliktelik oluşturulması ve takım üzerindeki desteğin daha güçlü hissettirilmesi hedefleniyor.

Formaların derbi günü saat 11.00 ile 15.00 arasında maraton alt tribün 29, 30 ve 31 numaralı girişlerde dağıtılacağı belirtildi.