EuroLeague'de ülkemizi temsil eden Fenerbahçe Beko'dan uzun rotasyonunu güçlendirmek adına önemli bir hamle geldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MVP'Sİ CHRIS SILVA TEKLİFİ KABUL ETTİ

Yunanistan'da AEK forması giyen ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonun MVP'si seçilen Chris Silva, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.

BARCELONA VE PARTIZAN'I REDDEDİP FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı Lacivertliler, 29 yaşındaki Gabonlu pivot ile her konuda anlaşmaya vardı. Chris Silva'nın ayrıca bu süreçte Barcelona ve Partizan'dan teklifler aldığı ancak Fenerbahçe'yi seçtiği belirtildi.

AEK'DA SEZON PERFORMANSI

Yunanistan Ligi’nde şu ana dek 10 maçta forma giyen Chris Silva, maç başına 16.2 sayı, 7.3 ribaund ve 1.8 asist ortalamasıyla oynadı.