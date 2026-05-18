Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Fenerbahçe'de yeni yönetim ve teknik direktörle birlikte önümüzdeki sezonun kadrosunda önemli değişiklilerin yaşanması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE BİRÇOK OYUNCU TOPUN AĞZINDA

Şampiyonluk hedefine ulaşılamaması camiada büyük hayal kırıklığı yaratırken performanslarıyla beklentileri karşılayamayan birçok futbolcu da topun ağzında bulunuyor.

FRED KAFA KARIŞTIRDI

Bu isimler arasında yer aldığı ifade edilen Brezilyalı yıldız Fred, son haftalarda gösterdiği etkileyici performansla adeta kafaları karıştırdı.

ZEKİ MURAT GÖLE SON MAÇLARDA ŞANS VERDİ

Sezon boyunca Domenico Tedesco'nun rotasyon oyuncusu olarak kullandığı 33 yaşındaki orta saha, teknik direktörlük görevine geçici süreliğine Zeki Murat Göle'nin gelmesiyle birlikte ilk 11'de şans buldu.

SON 3 MAÇTA 5 GOLE KATKI SAĞLADI

Fred üst üste üç maçta da 90 dakika sahada kalıp toplam 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Fred, sezon sonu yakaladığı bu form grafiğiyle daha önce eleştirilerine maruz kaldığı sarı lacivertli taraftarların da takdirini topladı.

Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Fred ile ilgili verilecek karar şimdiden merak konusu oldu.