897 bin liranın aylık faiz kazancı uçtu; Bir banka rakiplerinden %7,5 fazla veriyor
Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrası bankalar faiz oranlarını güncelledi. 6 bankanın 897 bin lira için verdiği faiz oranları arasında uçurum oluştu. Aynı parayla hangi bankadan ne kadar faiz alındığı belli oldu.Yunus Arıkan
Banka adı: İş Bankası
Ana para: 897 bin lira
Vade gün: 32 gün
Faiz oranı: %38,5
Net kazanç: 24 bin 978 TL lira
İşte banka banka faiz oranları...
Banka adı: Yapı Kredi
Ana para: 897 bin lira
Vade gün: 32 gün
Faiz oranı: %42
Net kazanç: 27 bin 249 lira lira
Banka adı: Getir Finans
Ana para: 897 bin lira
Vade gün: 32 gün
Faiz oranı: %43
Net kazanç: 27 bin 898 lira
Banka adı: QNB
Ana para: 897 bin lira
Vade gün: 32 gün
Faiz oranı: %44,50
Net kazanç: 28 bin 871 lira
Banka adı: ING
Ana para: 897 bin lira
Vade gün: 32 gün
Faiz oranı: %45
Net kazanç: 29 bin 196 lira
Banka adı: Alternatif Bank
Ana para: 897 bin lira
Vade gün: 32 gün
Faiz oranı: %46
Net kazanç: 29 bin 844 lira