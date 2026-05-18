Yeniçağ Gazetesi
18 Mayıs 2026 Pazartesi
İstanbul 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem 897 bin liranın aylık faiz kazancı uçtu; Bir banka rakiplerinden %7,5 fazla veriyor

897 bin liranın aylık faiz kazancı uçtu; Bir banka rakiplerinden %7,5 fazla veriyor

Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrası bankalar faiz oranlarını güncelledi. 6 bankanın 897 bin lira için verdiği faiz oranları arasında uçurum oluştu. Aynı parayla hangi bankadan ne kadar faiz alındığı belli oldu.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
897 bin liranın aylık faiz kazancı uçtu; Bir banka rakiplerinden %7,5 fazla veriyor - Resim: 1

Bankalar faiz oranlarını güncelledi. 32 günlük mevduat faizinde 897 bin liranın net getirisi hesaplandı.

1 7
897 bin liranın aylık faiz kazancı uçtu; Bir banka rakiplerinden %7,5 fazla veriyor - Resim: 2

Banka adı: İş Bankası
Ana para: 897 bin lira
Vade gün: 32 gün
Faiz oranı: %38,5
Net kazanç: 24 bin 978 TL lira
İşte banka banka faiz oranları...

2 7
897 bin liranın aylık faiz kazancı uçtu; Bir banka rakiplerinden %7,5 fazla veriyor - Resim: 3

Banka adı: Yapı Kredi
Ana para: 897 bin lira
Vade gün: 32 gün
Faiz oranı: %42
Net kazanç: 27 bin 249 lira lira

3 7
897 bin liranın aylık faiz kazancı uçtu; Bir banka rakiplerinden %7,5 fazla veriyor - Resim: 4

Banka adı: Getir Finans
Ana para: 897 bin lira
Vade gün: 32 gün
Faiz oranı: %43
Net kazanç: 27 bin 898 lira

4 7
897 bin liranın aylık faiz kazancı uçtu; Bir banka rakiplerinden %7,5 fazla veriyor - Resim: 5

Banka adı: QNB
Ana para: 897 bin lira
Vade gün: 32 gün
Faiz oranı: %44,50
Net kazanç: 28 bin 871 lira

5 7
897 bin liranın aylık faiz kazancı uçtu; Bir banka rakiplerinden %7,5 fazla veriyor - Resim: 6

Banka adı: ING
Ana para: 897 bin lira
Vade gün: 32 gün
Faiz oranı: %45
Net kazanç: 29 bin 196 lira

6 7
897 bin liranın aylık faiz kazancı uçtu; Bir banka rakiplerinden %7,5 fazla veriyor - Resim: 7

Banka adı: Alternatif Bank
Ana para: 897 bin lira
Vade gün: 32 gün
Faiz oranı: %46
Net kazanç: 29 bin 844 lira

7 7
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro