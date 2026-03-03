Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçta hastalığı sebebiyle takımını yalnız bırakan Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun kupa karşılaşmasına da yetişemeyeceği konuşuluyordu.

TEDESCO HASTALIĞINI ATLATAMADI

TRT Spor'un haberine göre, Tedesco henüz hastalığını atlatamadı ve yarın yapılacak son kontrollerin ardından Gaziantep FK ile deplasmanda oynanacak maçta yer alıp almayacağı belli olacak.

FENERBAHÇE 5 OYUNCUNUN DA SAKATLIĞI BULUNUYOR

Fenerbahçe Tedesco'nun yanı sıra Gaziantep deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.