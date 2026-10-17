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Fenerbahçe, Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde futbol A takımının kullandığı soyunma odası ve bağlantılı alanlarda gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, 20 yılı aşkın süredir kullanılan alanların modern ihtiyaçlara uygun şekilde baştan sona yeniden düzenlendiğini duyurdu.

20 YILLIK ALTYAPI TAMAMEN DEĞİŞTİRİLDİ

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında mevcut altyapı tamamen sökülerek yenilendi.

Zemin ve duvar kaplamaları, havalandırma sistemleri, mekanik ve elektrik tesisatları ile aydınlatma altyapısı baştan sona değiştirildi.

Futbolcuların ve teknik heyetin ihtiyaçları doğrultusunda ana giriş, koridorlar, soyunma odası, sağlık odası, ıslak alanlar, şok havuzu, kondisyon ve ısınma bölümleri ile masaj ve tedavi alanları yeniden düzenlendi. Ayrıca rakip takım soyunma odasında da çeşitli iyileştirmeler yapıldı.

SOYUNMA ODASINA DİJİTAL LED EKRANLAR YERLEŞTİRİLDİ

Yenileme çalışmalarında soyunma odasının iç tasarımı da değiştirildi.

Duvar tasarımları ve iç mekân uygulamaları modern bir anlayışla hazırlanırken soyunma odasına dijital LED ekranlar yerleştirildi.

Tüm bölümlerin aydınlatma sistemleri de yenilenerek futbolcuların maç öncesi ve sonrasındaki ihtiyaçlarına uygun bir kullanım ortamı oluşturuldu.

TÜM MASRAFLARI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ KARŞILADI

Fenerbahçe'nin açıklamasında dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise yenileme çalışmalarının finansmanı oldu.

Sarı-lacivertli kulüp, soyunma odası ve bağlantılı alanlarda gerçekleştirilen çalışmaların tüm maliyetinin yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandığını duyurdu.

Böylece kulüp bütçesine herhangi bir ilave yük getirilmeden, futbol A takımının kullandığı alanların modernizasyonu tamamlandı.

ALANYASPOR MAÇINDA İLK KEZ KULLANILACAK

Fenerbahçe bugün saat 19.00'da Chobani Stadyumu'nda Alanyaspor'u ağırlayacağı maçta yenilenen soyunma odasını ilk kez kullanacak. Sarı Lacivertliler Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi Aston Villa deplasmanında aldığı farklı mağlubiyeti ligde taraftarı önünde unutturmak istiyor.

İsmail Kartal ve öğrencileri ayrıca haftaya Galatasaray ile oynanacak derbiye de kayıpsız gitmeyi hedefliyor.