Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde oynanayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam ediyor.

SEMEDO YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Şampiyonluk yarışı için kritik önem taşıyan dev maç öncesi sarı lacivertli ekipte gözler sakatlığı bulunan yıldız oyuncuların geri dönüşe çevrilirken Nelson Semedo gelişmesi Tedesco'nun yüzünü güldürdü.

PORTEKİZLİ SAĞ BEK BİREYSEL ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Yaklaşık bir aydır sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan 32 yaşındaki Portekizli sağ bek tedavi sürecini tamamlayarak bireysel çalışmalarına başladı.

BU SEZON FENERBAHÇE 32 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'de bu sezon 32 maçta forma giyen ve 1 gol, 2 asistlik performans sergileyen Semedo'nun derbi maça kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.

TEDESCO'NUN DERBİ PLANI İÇİN ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Tedesco derbide mümkün olduğunca tecrübeli oyuncularından faydalanmayı planlarken yıldız oyuncunun sahalara dönmeye hazırlanması teknik heyeti rahatlattı.