ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi piyasayı çok sert vurmuştu. Pazartesi günü piyasalar kara bir güne ‘merhaba’ demişti. Altın ve gümüş tarafında yüzde 7’lik sert satışlar gelerek son 40 yılın en büyük kaybı ortaya çıktı. Altının düşüş nedeni ise enerji fiyatlarındaki artış ile pek çok ülkenin altın rezervini dolara kaydırması olarak uzmanlar belirtmişti
Banka devleri altının zirve yapacağı tarihi açıkladı
ABD-İran gerilimiyle son 40 yılın en sert düşüşünü yaşayan altın ve gümüş, Trump’ın "erteleme" mesajıyla küllerinden doğdu. Kapalıçarşı’da kuyumcuların stokları tükenirken, dev finans kuruluşları 2026 sonu için zirve rakamlarını açıkladı.Derleyen: Süleyman Çay
Ancak düşüş kalıcı sürmedi. ABD tarafından Trump’ın ‘5 gün saldırıyı erteliyoruz’ mesajıyla piyasalarda yeniden yükselişleri geçmişti. Son olarak dün altın tarafında düşüşü fırsat bilen milyonlarca vatandaş düğün ve yatırım için Kapalıçarşı’ya akın etmişti. Öyle ki bazı kuyumcularda altın bile kalmadı.
Altın ve gümüş tarafı güne pozitif başladı. Ons altın 4 bin 400 doların üzerine çıkarak on günlük düşüş serisini sonlandırırken gümüş de benzer bir yükselişle 69 dolardan 73 dolara kadar geldi.
Altın tarafındaki düşüş geleneksel güvenli liman rolünü yerine getirememesi yatırımcıları şoke etti. Altın, jeopolitik gerilimlere rağmen beklentilerin aksine zayıf bir performans sergilese de büyük finans kuruluşları ve analistler kısa vadede temkinli, uzun vadede ise iyimser bir resim çiziyor.
Kısa vadeli baskıya rağmen büyük bankalar 2026 sonuna kadar altının ons fiyatının 6 bin- 6 bin 200 dolar aralığına yükselebileceğini tahmin ediyor. Bu beklenti, küresel ekonomik belirsizlikler ve kurumsal yatırımcıların artan korunma talebiyle güçlendiği belirtiliyor.
Kıdemli Piyasa Analisti Rania Gule ise altının güçlü yapısal yükseliş trendini koruduğunu, ancak bu sürecin keskin düzeltmelerle ilerlediğini söyledi. Gule'ye göre mevcut geri çekilme, uzun vadeli yükseliş trendi içinde doğal bir düzeltme olarak görüyor.
Kanada merkezli Montreal Bank (BMO) da mevcut olumsuzluklara rağmen, altın ve gümüş konusunda iyimserliğini koruduğunu belirtti.
Emtia analistleri, altın ve gümüşteki yükseliş ivmesinin sadece durakladığını, tersine dönmediğini aktarıyor.
BMO'nun tahminlerine göre, ons altında fiyatlar üçüncü çeyrekte ortalama 4 bin 800 dolar civarında, yılın son çeyreğinde ise ortalama 4 bin 900 dolara gelecek. Ortalama altın fiyatları ise bu yıl 4 bin 846 dolar seviyesinde olacağı belirtildi. BMO 2027'de ise ons altının 5 bin doların üzerinde kalacağını, yüzde 26'lık artışla ortalama 5 bin 125 doları göreceğini tahmin ediyor.
Gümüş konusunda da iyimser olan BMO, gümüş fiyatlarının üçüncü çeyrekte ons başına 70,60 dolar, dördüncü çeyrekte ise 68,10 dolar olacağını ileri sürdü. Bu yıl gümüşte beklenen ortalama fiyat ise 74,50 dolar olarak belirtildi. Fiyatların gelecek yıl ise 64,20 dolar civarında olması tahmin ediliyor.
Danimarkalı yatırım bankası Saxo Bank'ın Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen ise yatırımcıların savaşın yol açtığı likidite sıkıntısı nedeniyle nakit elde etmek için altın sattığını, zorunlu tasfiyeler ve teknik satışlar sona erdiğinde, mali baskılar, doların değer kaybetmesi ve artan stagflasyon risklerinin fiyatları tekrar yükselteceğini ileri sürüyor. Hansen'e göre zorunlu satış dalgası sona erdiğinde hem altın hem gümüş toparlanabilir, ancak kısa vadede gümüş daha hassas kalmaya devam edecek.