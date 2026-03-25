Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulüp, transfer listesinde yer alacak isimleri netleştirme aşamasına gelirken dikkat çeken bir aday öne çıktı.

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona erecek olan Julian Brandt, sezon sonunda Alman ekibine veda edecek. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, tarafların yeni kontrat şartlarında anlaşma sağlayamadığı ve oyuncunun ayrılık kararı aldığı ifade edilmişti.

Yeni takımının henüz kesinleşmediği Brandt için transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor. Nico Schira kaynaklı bilgilere göre, Fenerbahçe’nin Alman futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında yer aldığı aktarıldı.

Deneyimli oyuncunun ayrıca Roma ve Aston Villa tarafından da takip edildiği belirtildi.

2019 yılında Borussia Dortmund’a katılan Brandt, kariyerinin o döneminde 50 milyon euroya kadar ulaşan piyasa değeriyle dikkat çekmişti. Alman futbolcu, 7 sezonun ardından kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor.

Bu sezon Dortmund formasıyla 34 karşılaşmada görev alan Brandt, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde daha önce Bayer Leverkusen, Wolfsburg, Oberneuland ve Borgfeld takımlarında da forma giydi.