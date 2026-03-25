SGK uzmanı İsa Karakaş, bugünkü yazısında Bağ-Kur sigortalıları için emeklilik her zaman zorlu bir yol olduğuna dikkat çekerek emekli olmak isteyenler için "EYT kapsamı dışında kalanlar için 9.000 prim günü âdeta aşılmaz bir duvar." olduğunu belirtti.
SGK uzmanı İsa Karakaş emekliliğin altın anahtarını verdi: 'Yaş şartsız' emeklilik için gerekenleri tek tek saydı
SGK uzmanı İsa Karakaş, Bağ-Kur sigortalıları için emeklilik her zaman zorlu bir yol olduğunu söyleyerek emekliliğin altın anahtarlarını verdi. İsa Karakaş 'Yaş şartsız' emeklilik için 'malulen emekliliğe' dikkat çekerek gerekenleri tek tek saydı.
Emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartına dikkat çeken SGK uzmanı İsa Karakaş "Hükûmet tarafından vadedilen prim eşitleme de bir türlü yürürlüğe konmadı. Bağ-Kur tescil mağduriyeti giderilmedi." ifadelerini kullandı.
Cazip ihya düzenlemesinin hâlen yapılmadığını söyleyen İsa Karakaş, "Dolayısıyla başta esnaf olmak üzere milyonlarca Bağ-Kur’lu emeklilik konusunda karamsar bekliyor. Ancak pek çok Bağ-Kur sigortalısının gözden kaçırdığı dev bir kapı var" ifadeleriyle "Malulen emeklilik"i işaret etti. İsa Karakaş malulen emeklilik yöntemiylele yaş beklenmesine ve binlerce gün prim biriktirilmesine gerek olmadığını anımsattı.
9.000 GÜN DEĞİL SADECE 1.800 GÜN!..
SGK uzmanı İsa Karakaş, malulen emekliliğin sadece SSK’lılara özel bir hak olmadığını ifade ederek "Kendi nam ve hesabına çalışan Bağ-Kur’lular da bu haktan tam kapasite yararlanabilir." dedi.
SGK uzmanı İsa Karakaş, malulen emeklilik için temel kuralın net olduğunu ifade ederek "Çalışma gücünü veya meslekte kazanma gücünü en az %60 oranında kaybettiğini SGK Sağlık Kurulu raporuyla belgelemek. Bu şartı sağlayanlar için emeklilik kapısı ardına kadar açılıyor." bilgilerini verdi.
İsa Karakaş, "İŞTE EMEKLİLİĞİN ALTIN ANAHTARLARI" başlığı ile malulen emeklilikten yararlanmak isteyenlerin yapmaları gerekenleri tek tek şöyle saydı:
"Bu haktan yararlanmak için şu üç şartın bir arada bulunması gerekiyor:
-SÜRE VE PRİM: En az 10 yıllık sigortalılık süresi ve toplam 1.800 gün prim.
-BAKIMA MUHTAÇLIK İSTİSNASI: Eğer sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul ise 10 yıllık süreye bakılmaz; sadece 1.800 gün prim yeterlidir.
BORÇSUZLUK: SGK’ya genel sağlık sigortası dâhil hiçbir prim borcunun bulunmaması şarttır."
DÜKKÂNI KAPATMADAN BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ
Pek çok esnafın "Önce işi bırakayım sonra başvurayım" hatasına düştüğüne dikkat çeken SGK uzmanı İsa Karakaş, esnafın maluliyet tespiti için sevkinizi yaptırırken sigortalılığını sonlandırmalarına gerek olmadığını belirterek faaliyetlerine devam ederken hastaneye sevk alabileceklerini söyledi.
İsa Karakaş, esnafın sadece emekli aylığının bağlanması aşamasında iş yerini kapatması veya devretmesinin istendiğini belirtti.
SGK uzmanı İsa Karakaş açıklamarına şöyle devam etti:
"STATÜ DEĞİŞİKLİĞİNDE EMEKLİLİK NASIL OLUR?
SSK (4/1-a) ve Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında sigortalı olanlardan sevk talebinde bulunduktan sonra malullük tespiti sürecinde sigortalının statüsünün değişmesi durumunda, aylık tahsis talep tarihindeki son statüye göre bağlanacaktır.
Malullük durumunun tespitinde 4/1-(a) ve 4/1(b) kapsamındaki sigortalılar açısından fark bulunmadığından SGK sağlık kurulundan yeni statüye göre bir değerlendirme istenmeyecektir.
Sigortalının, tahsis talebinden sonra yeniden uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılığın bulunması ve malul sayılması hâlinde talep geçersiz sayılacak, sigortalılığın sona ermesi durumunda yeniden talep alınarak aylık başlatılacaktır.
MUHTARLAR VE ÇİFTÇİLER DİKKAT!
Köy ve mahalle muhtarlarının malullük aylığı alabilmesi için görevlerinden istifa etmeleri zorunludur. Tarım Bağ-Kur’luları ise ziraat odası kayıtlarını kapatmalı veya muafiyet belgesi almalıdır. Eğer süreç içinde statünüz değişirse (örneğin Bağ-Kur’dan SSK’ya geçerseniz), son statünüz hangisiyse aylığınız o kurallar üzerinden bağlanır.
MAAŞINIZ NE ZAMAN BAŞLAR?
Emekli maaşının başlangıç tarihi tamamen rapor ve talep tarihine bağlıdır:
* Eğer raporunuz talep tarihinden önceyse, maaşınız talep tarihini izleyen ay başından başlar.
* Eğer raporunuz talepten sonra çıktıysa, maaş başlangıcı rapor tarihini takip eden ay başıdır.
* Mahkeme kararıyla malul sayılanlar için de işi bırakma şartını yerine getirdikleri tarihi izleyen ay başı esas alınır."
SGK uzmanı İsa Karakaş yazısının sonunda Sağlık sorunları nedeniyle çalışma gücünü kaybeden Bağ-Kur’lular için 9.000 gün prim ödenin bir zorunluluk değil, bir tercih olduğunu belirtti.
"Haklarınızı bilmek, emeklilik yolundaki en büyük kazancınızdır." diyen SGK uzmanı İsa Karakaş emekli olmak isteyenlere "Şartları sağlıyorsanız beklemeyin, hemen en yakınınızdaki SGK’ya maluliyet tespiti için başvurun!" ifadelerini kullandı.