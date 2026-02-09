Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

FENERBAHÇE'DE KEREM AKTÜRKOĞLU VE ANTHONY MUSABA SARI KART SINIRINDA

Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de iki yıldız oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Domenico Tedesco'nun oyun planında önemli yer tutan iki kanat oyuncusu Anthony Musaba ve Kerem Aktürkoğlu, başkent ekibine karşı bugün sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

CEZALI DURUMA DÜŞMELERİ HALİNDE TRABZONSPOR DERBİSİNDE FORMA GİYEMEYECEKLER

Haftaya Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak kritik derbi öncesi teknik heyetin iki oyuncuyu da gereksiz kart görmemek için dikkatli olmaları konusunda maç öncesi uyarılarda bulunması bekleniyor.