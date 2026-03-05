Fenerbahçe'de son oynanan Antalyaspor ve Gaziantep FK maçlarında hastalığı sebebiyle takımın başında yer alamayan Domenico Tedesco'nun son durumu belli oldu.

TEDESCO'NUN DURUMU İYİYE GİDİYOR

Tedesco'nun ligde oynanacak Samsunspor karşılaşmasında saha kenarında olup olmayacağı henüz belirsizliğini korusa da durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

SAMSUNSPOR MAÇI İÇİN TALİMAT VERDİ

Evinde tedavisini sürdüren Tedesco'nun sağlık heyetine Samsunspor maçında takımın yanında olması için ne gerekiyorsa yapılmasını söylediği gelen bilgiler arasında.

SAĞLIK EKİBİ TEDESCO'YU İYİLEŞTİRMEK İÇİN SEFERBER OLDU

Sağlık ekibi Tedesco'nun durumunu yakından takip ederken pazar günü oynanacak maça kadar İtalyan teknik adamın yeniden ayaklanması için seferber olmuş durumda.