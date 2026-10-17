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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 16'ya yükseltti.

Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertlilere galibiyeti Romelu Lukaku, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi'nin golleri getirdi.

ROMELU LUKAKU BU SEZON İLK KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Fenerbahçe'nin Belçikalı santrforu Romelu Lukaku, Alanyaspor karşısında bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 33 yaşındaki futbolcu, 40. dakikada Levent Mercan'ın sol kanattan yaptığı ortayı ceza sahasında tek vuruşla ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu sezon ikinci kez bir lig maçına ilk 11'de başlayan Lukaku, toplam 7. karşılaşmasında golle tanıştı.

Belçikalı yıldız, 81. dakikada yerini Vedat Muriqi'ye bıraktı.

KEREM AKTÜRKOĞLU GOL SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu da Alanyaspor karşısında bu sezonki ilk lig golünü attı.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan 27 yaşındaki futbolcu, 67. dakikada Mason Greenwood'un yerine oyuna dahil oldu.

Sahaya girdikten kısa süre sonra hücumda etkisini gösteren Kerem, 70. dakikada savunmadan seken topu düzgün bir vuruşla ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.

Bu sezon 4'ü ilk 11'de olmak üzere 7 Süper Lig karşılaşmasında görev yapan milli futbolcu, böylece ligdeki ilk gol sevincini yaşadı.

Kerem Aktürkoğlu, 87. dakikada Vedat Muriqi'nin attığı üçüncü golün de asistini yaparak mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

GREENWOOD İKİNCİ KEZ PENALTI KAÇIRDI, OYUNDAN ÇIKARKEN TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, Alanyaspor karşılaşmasında penaltı atışından yararlanamadı.

Mücadelenin 16. dakikasında Levent Mercan'ın ceza sahasında yerde kalmasıyla kazanılan penaltıda topun başına geçen Greenwood'un vuruşunu kaleci Victor kurtardı.

25 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezon Süper Lig'de ikinci kez penaltı kaçırmış oldu.

Ligin 2. haftasında oynanan Konyaspor karşılaşmasında da penaltıdan yararlanamayan Greenwood, Eyüpspor mücadelesinde ise beyaz noktadan gol atmıştı.

İngiliz futbolcu, Alanyaspor maçının 67. dakikasında yerini Kerem Aktürkoğlu'na bırakırken oyundan alınmasına yedek kulübesinde tepki gösterdi.

ALANYASPOR'A KARŞI YENİLMEZLİK SERİSİ 10 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında elde ettiği 3-0'lık galibiyetle rakibine karşı yakaladığı yenilmezlik serisini de sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, Akdeniz temsilcisiyle oynadığı son 10 Süper Lig karşılaşmasında 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Alanyaspor'a karşı rekabetteki toplam galibiyet sayısını 13'e yükselten Fenerbahçe, rakibine son olarak 24 Ekim 2021 tarihinde sahasında 2-1 mağlup olmuştu.

O tarihten bu yana Alanyaspor karşısında yenilgi yaşamayan sarı-lacivertliler, üstünlüğünü bu sezon da devam ettirdi.

FENERBAHÇE DERBİYE MORALLİ GİDİYOR

Alanyaspor galibiyetiyle puanını 16'ya yükselten Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında lider Galatasaray'a konuk olacak.