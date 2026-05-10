Trendyol Süper Lig’de sezonu ikinci sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe’de yeni sezon planlaması başladı. Sarı-lacivertli ekipte ayrılığı kesinleşen ilk isim ise Edson Alvarez oldu.

OPSİYON KULLANILMAYACAK

Fenerbahçe, sezon başında Premier Lig temsilcisi West Ham’dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Edson Alvarez’in bonservisini almayacak.

Kulübün bu kararını oyuncuya ilettiği belirtildi. Meksikalı futbolcu sezon sonunda İngiliz ekibine geri dönecek.

ZEKİ MURAT GÖLE SİNYALİ VERMİŞTİ

Fenerbahçe yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle de Konyaspor maçı öncesinde yaptığı açıklamayla ayrılığın sinyalini vermişti.

Göle, “Edson ile ilgili bir açıklama yaptık. Teknik ekip olarak bir karar verdik. Bunu da kendisine bildirdik” ifadelerini kullanmıştı. Fenerbahçe teknik heyeti, Edson Alvarez kararını oyuncuya iletti.

KADIKÖY’DE TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

Edson Alvarez, geçtiğimiz hafta RAMS Başakşehir karşılaşmasının son bölümünde oyuna dahil olmuştu.

Meksikalı futbolcu maç sonunda sarı-lacivertli taraftarların tepkisiyle karşı karşıya kalmıştı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 18 karşılaşmaya çıkan Edson Alvarez, 1 asistlik katkı verdi.

Sezon boyunca sakatlıklarla boğuşarak beklentilerin uzağında kalan tecrübeli orta saha oyuncusunun, ikas Eyüpspor ile oynanacak sezonun son maçında da forma giymesi beklenmiyor.