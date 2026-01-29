Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında Romanya temsilcisi FCSB’ye konuk oluyor. National Arena’da oynanacak ve TSİ 23.00’te başlayacak karşılaşma öncesinde, iki takımın da ilk 11’leri açıklandı. Sarı-lacivertlilerde En-Nesyri, yaklaşık 2 ay aranın ardından maça ilk 11’de başlayacak.

Adı sık sık transfer söylentileriyle anılan ve takımdan ayrılması gündemde olan En-Nesyri, Duran’ın kadroda yer almaması nedeniyle ilk 11’de görev aldı.

SON OLARAK BRANN MAÇINDA OYNADI

Faslı yıldız, Fenerbahçe formasıyla son olarak 11 Aralık 2025'te oynanan Brann maçında ilk 11'de yer almıştı.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Çağlar, Jayden, Semedo, İsmail, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En-Nesyri