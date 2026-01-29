Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında Romanya temsilcisi FCSB’ye konuk oluyor. National Arena’da oynanacak ve TSİ 23.00’te başlayacak karşılaşma öncesinde, iki takımın da ilk 11’leri açıklandı. Sarı-lacivertlilerde En-Nesyri, yaklaşık 2 ay aranın ardından maça ilk 11’de başlayacak.

Adı sık sık transfer söylentileriyle anılan ve takımdan ayrılması gündemde olan En-Nesyri, Duran’ın kadroda yer almaması nedeniyle ilk 11’de görev aldı.

En-Nesyri fenerbahçe ilk 11'de

SON OLARAK BRANN MAÇINDA OYNADI

Faslı yıldız, Fenerbahçe formasıyla son olarak 11 Aralık 2025'te oynanan Brann maçında ilk 11'de yer almıştı.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Çağlar, Jayden, Semedo, İsmail, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En-Nesyri